Prima edizione del “Piccolo Festival Mitologico” ad Ostuni

Le degustazioni con proiezioni cinematografiche si svolgeranno ancora il 18 e 21 agosto presso Chiostro San Francesco con un costo di 7,50€ (degustazione + proiezione) o di 2,50€ per la sola proiezione (con ingresso posticipato alle h.21:30). Le degustazioni con spettacolo teatrale avranno invece luogo al Parco di Santa Maria d’Agnano il 19, 24 e 28 e 29 agosto ad un costo di 13,00€ (degustazione + proiezione) o di 8,00€ per il solo spettacolo (con ingresso posticipato alle h.21:30).

OSTUNI - Le narrazioni di un lontanissimo passato legate a Dei ed eroi sovrumani costituiscono il patrimonio di idee, tradizioni e istituzioni religiose e sociali della nostra cultura.

Ha preso il via lo scorso 10 agosto la prima edizione del “Piccolo Festival Mitologico”, un viaggio tra degustazioni, cinema, teatro e letteratura che avranno luogo nel Chiostro San Francesco e al Parco di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

Il festival, organizzato dalla ditta Carmelo Grassi e in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, WalkingWine, l’associazione SIDERA e Your Wineteller, propone l’esplorazione della cultura vitivinicola greca attraverso degustazioni guidate di vini prodotti in Puglia ma originari dei vigneti della Grecia antica, un focus letterario sul personaggio di Ulisse, le proiezioni di film cult e d’autore a tema mitologico e spettacoli teatrali sulle gesta degli antichi eroi.

Programma:

18 agosto - Chiostro San Francesco

h.20:45 - Degustazione di Verdeca, cantina “Produttori vini di Manduria” guidata dalla sommelier Ilaria Oliva e proiezione del film “Fratello, dove sei?” dei fratelli Coen

19 agosto - Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano

h.20:45 - Degustazione di Verdeca, cantina “Produttori vini di Manduria” guidata dalla sommelier Ilaria Oliva e spettacolo teatrale “Icaro caduto”, con Gaetano Colella

21 agosto - Chiostro San Francesco

h.20:45 - Degustazione di Nero di Troia rosato, cantina “MadriLeone” guidata dalla sommelier Ilaria Oliva e proiezione del film “Teatro di guerra” di Mario Martone

24 agosto - Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano

h.20:45 - Degustazione di Nero di Troia rosato, cantina “Madri Leone” guidata dalla sommelier Ilaria Oliva e spettacolo teatrale “Dioniso”, di e con Vittorio Continelli

28 e 29 agosto - Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano

h.20:00 (per n. 30 persone) e h.21:30 spettacolo teatrale "Filottete dimenticato", di Teatro dei Borgia

h.21:00 - Degustazione di Negroamaro rosato, cantina “I Buongiorno” guidata dalla sommelier Ilaria Oliva

Info 329 2081502 / 340 767 8217