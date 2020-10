Pro Loco: soddisfazione per "Brindisi al tempo delle Crociate"

BRINDISI - La Pro Loco di Brindisi si dice soddisfatat per l'evento "Brindisi al tempo delle Crociate". Nella “due giorni”, nonostante le ristrettezze legate al covid-19, si è registrata la partecipazione di 75 persone, di cui il 90 per cento proveniente da altre province pugliesi e da fuori regione. Molti dei partecipanti, tra l’altro, hanno deciso di rimanere in città anche per il pranzo, in maniera tale da poter visitare la città anche nelle ore pomeridiane. E c’è stato anche chi ha pernottato a Brindisi per partecipare ad entrambe le iniziative inserite nel programma dell’evento. "La sensazione generale - spiegano dalla Pro Loco in una nota -, tra coloro che hanno vissuto questa esperienza, è che Brindisi è una città bellissima, spesso sottovalutata da chi giunge da nord per recarsi direttamente nel Salento per le vacanze estive".

L’obiettivo principale che si era posto la Pro Loco "è stato ampiamente raggiunto. L’auspicio è che iniziative di questo tipo servano da stimolo per continuare a promuovere le tante bellezze della città". “Brindisi al tempo delle Crociate” si è svolta nell’ambito del programma operativo regionale Fesr-Fse 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” e ha visto la fattiva collaborazione di Puglia promozione, del Comune di Brindisi, della Biblioteca arcivescovile “De Leo”, della Stp, di History Digital Library e di Barrique.