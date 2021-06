Dal progetto “Appia in Tabula” spettacoli culturali a Muro Tenente

MESAGNE - Appuntamento il 25 giugno alle 21 con lo spettacolo teatrale "Discorso sul mito - Erigone e Dioniso" attraverso il quale Vittorio Continelli mette in scena una serie di racconti incentrati sulle vicende della mitologia classica restituendo uno sguardo talvolta impietoso, talvolta divertito sull’umanità e sul presente. Ognuno può riconoscersi nei sentimenti e nelle azioni dei protagonisti delle storie – dèi ed eroi ma non solo. "discorso sul Mito" ci racconta tutti così come siamo: coraggiosi e codardi allo stesso tempo, avventurieri e vittime delle nostre più intime paure. È il racconto dell’umanità attraverso il filtro di storie antichissime.

"Ho cominciato a raccontare queste storie perché da bambino i miei nonni me le raccontavano: attraverso la meraviglia in esse contenuta rispondevano alle mie domande sulla vita e sulle cose del mondo. Ricordo esattamente quando ho scoperto il potere del mito e della parola ascoltando di Ulisse che si prende gioco di Polifemo quando dice di chiamarsi “Nessuno”. discorso sul Mito è il mio tentativo da attore/autore di restituire e condividere quel sentimento di meraviglia".

Erigone e Dioniso, un tempo, erano manifestazione della natura, abitavano fonti, montagne, boschi. Ma il bosco è anche il luogo della fuga. Luogo di viandanti e di Misteri. Tra le divinità che abitano le selve spicca Dioniso, folle cacciatore e preda di vendette divine. Tra i boschi vagano le sue sacerdotesse, il suo seguito di satiri e menadi in preda al delirio, il suo corteo di bestie selvagge, le sue vittime e i suoi iniziati. Erigone, amante del dio, vaga afflitta tra i boschi che circondano la città di Atene, porta con sé un dolore e un carico di maledizioni per gli abitanti della città. Ma gli ateniesi, ricchi di inventiva, sapevano bene che ogni disperazione si vince vivendo, danzando, festeggiando. Trasformando l’afflizione in rituale.

Nel corso della serata sono previsti laboratori didattici per i più piccoli e sarà disponibile un servizio di Food & Drinks.



Lo spettacolo teatrale è gratuito, sarà necessario solo un piccolo contributo per il parcheggio custodito (3 euro) e per l’ingresso al Parco (2 euro - Visita il Parco dei Messapi), se non si è già in possesso della tessera sostenitore. Con l'acquisto della tessera annuale Senior (5 euro) si ha diritto all'ingresso annuale per tutto il 2021 (durante gli orari di apertura e gli eventi) e a una visita guidata. Con l'acquisto della tessera sostenitore (15 euro) si ha diritto all'ingresso annuale per tutto il 2021 (durante gli orari di apertura e gli eventi), a una visita guidata e al parcheggio gratuito nel corso di tutti gli eventi in programma.

Per acquistare tessere, biglietti e prenotare: https://www.appiaintabula.it/eventi-e-spettacoli/

Il parco è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 12.30 e dal venerdì alla domenica dalle h. 17.30 alle h. 20.00.