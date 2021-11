Progetto "La Cultura è la Cura" di Arci Brindisi, presentazione

BRINDISI - Giovedì 4 novembre alle ore 18:00 presso lo “Yeahjasi Brindisi Spazio Musica” (ex Convento Santa Chiara di Brindisi, Via Santa Chiara, 2), Arci Brindisi presenta “La Cultura è la Cura”, progetto realizzato ?con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore ai sensi ? dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.?

Il progetto, promosso da ARCI Nazionale e realizzato a livello territoriale da ARCI Brindisi in ?partenariato con AUSER Brindisi e Yeahjasi Brindisi, ha l’obiettivo di promuovere la cultura ?come sapere prodotto, creatività e conoscenza acquisita attraverso la realizzazione di 3 ?laboratori gratuiti per l’utenza:?

- Scrittura creativa e autobiografia con Clara Nubile (rivolto agli under 35 e over 65);?

- Teatro con Sara Bevilacqua (rivolto agli under 35 e over 65);?

- Home Recording e Ableton live con Paolo Montinaro e Francesco Barletta (rivolto ? agli under 35).?

Ogni percorso avrà una durata complessiva di 45 ore e sarà aperto a un numero massimo di ?35 partecipanti.

Numerosi studi e sperimentazioni hanno reso evidente come la cultura sia generatrice di ?abilità, benessere, relazioni ed autonomia operando in modo inclusivo anche rispetto a coloro ?che si trovano in condizioni di marginalità. A tal fine, il progetto promuove la diffusione e la ? pratica della cultura stessa come mezzo espressivo e relazionale.?

Nel corso della presentazione si illustreranno i contenuti e il calendario delle attività assieme ai formatori ed ai partner del progetto.

Per accedere all’incontro sarà necessario presentare il Green Pass.

