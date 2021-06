Programmazione estiva di cinema In-chiostro ad Ostuni

OSTUNI - Per il quarto anno consecutivo gli spazi di Chiostro San Francesco di Ostuni, si trasformano in un’arena in cui godere del grande cinema sotto le stelle. Da martedì 6 luglio, alle h.21:00, Cinema InChiostro - organizzata dalla ditta Carmelo Grassi - prende il via con 9 appuntamenti che spazieranno dalle uscite cinematografiche dell’ultimo anno a film a tema mitologico, a una serata conclusiva in memoria di Nino Manfredi.

I primi 5 appuntamenti avranno, come ogni anno, un costo di 2,50€.

I film a tema mitologico (10, 18 e 21 agosto) fanno parte del più ampio “Piccolo Festival Mitologico” (una serie di appuntamenti che si terranno ad agosto tra il Chiostro e il Parco di Santa Maria d’Agnano), e saranno aperti da una degustazione vinicola di vigneti originari dell’antica Grecia, organizzata da WalkingWine e condotta dalla sommelier Ilaria Oliva.

Il costo delle proiezioni sarà di 7,50€ per degustazione e proiezione, o di 2,50€ per la sola proiezione (con ingresso posticipato alle h.21:30).

La rassegna si concluderà con “Una serata con Nino”, evento che celebra i 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi. L’evento - a ingresso gratuito e fino a esaurimento posti - sarà condotto da Ferdinando Sallustio, che accompagnerà il pubblico tra foto originali e proiezioni a ripercorrere la vita dell’attore.

Info 388 7256656

Di seguito, i film in programma:

06 luglio - Undine, un amore per sempre, di Christian Petzold, con Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree

13 luglio - The gentlemen, di Guy Ritchie, con Henry Golding, Kate Beckinsale, Matthew McConaughey, Hugh Grant

21 luglio - Volevo nascondermi, di Giorgio Diritti, con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo,

27 luglio - Non odiare, di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco

03 agosto - Le sorelle Macaluso, di Emma Dante, con Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna

10 agosto - Il sacrificio del cervo sacro, di Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan,

18 agosto - Fratello, dove sei?, di Joel Coen, Ethan Coen, con George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson

21 agosto - Teatro di Guerra, di Mario Martone, con Andrea Renzi, Anna Bonaiuto, Iaia Forte, Roberto De Francesco, Marco Baliani.

23 agosto - "Una serata con Nino", serata celebrativa di videoproiezioni per i 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi. Conduce Ferdinando Sallustio