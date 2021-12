“Promises” di Pierfrancesco Favino a Palazzo Roma

Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65)

OSTUNI - Un personaggio romantico e fragile è la nuova veste di Pierfrancesco Favino in «Promises», il nuovo film in programmazione a Palazzo Roma di Ostuni domenica 5 dicembre alle ore 17.30 e 20, e lunedì 6 dicembre alle ore 20. Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65). I ticket sono disponibili presso la reception di Palazzo Roma durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma. Info T. 0831 1771087 - info@palazzoromaostuni.com. L’ingresso è consentito solo con green pass.

Il film, diretto da Amanda Sthers e tratto dall’omonimo romanzo firmato dalla stessa regista, racconta le tappe della vita di Alexander (Pierfrancesco Favino), un uomo segnato da un’infanzia molto difficile. Alexander riesce a trovare riscatto e felicità in una solida famiglia composta da sua moglie e sua figlia. La stabilità, però, si incrina quando incontra Laura (Kelly Reilly), una gallerista d’arte prossima al matrimonio. Il loro incontro è come uno scherzo del destino, a cui entrambi sanno di non poter sfuggire. Nonostante quello che provano l'uno per l'altra sia molto forte, la vita ha riservato loro altro.

Alexander vede nel trascorrere del tempo ciò che davvero ha importanza: la sofferenza vissuta durante l’infanzia, i momenti di felicità, le amicizie che a seconda delle occasioni possono trasformarsi da fedeli a dolorose, il fallimento del matrimonio e soprattutto il puro amore, quello vero che non è stato in grado di afferrare. I due, incapaci di compiere delle scelte, si ritrovano divorati da un sentimento non consumato, che non fa altro che autoalimentarsi.

«Un amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire».

Trailer su: https://bit.ly/3nN5Maw