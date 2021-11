Promozione della lettura, l'iniziativa del liceo classico di Ostuni

OSTUNI - Anche quest’anno, come da lunga tradizione, la sezione classico del liceo "Pepe-Calamo" di Ostuni partecipa a #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione italiana editori, sostenuta dal ministero per la Cultura - Direzione generale biblioteche e diritto d'autore e dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione.

L'iniziativa, che quest'anno ha come slogan "ripartiamo dai libri", si svolge in collaborazione con le librerie cittadine, Mondadori Point e Bottega del Libro, e prevede l'organizzazione di eventi "a distanza di sicurezza" per promuovere la lettura e per incrementare le donazioni alla biblioteca della scuola.

Venerdì 26 novembre in piazza Italia e sabato 27 in piazza della Libertà, dalle 16:30 alle 18:00, studentesse e studenti del "Calamo", accompagnati da alcune docenti, allestiranno un gazebo per offrire ai passanti la lettura di alcune pagine dei libri più amati. Quello di chi vorrà acquistare un libro per la biblioteca del "Calamo" sarà un piccolo gesto capace, però, di riaprire uno spiraglio sulla cultura del dono.