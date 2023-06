Rachele Andrioli in concerto ad Agorà

TORCHIAROLO – “Leuca” è il titolo del concerto spettacolo che la cantautrice polistrumentista Rachele Andrioli propone negli spazi aperti dell’Experience Sharing Area, in contrada Piutri, a ridosso della Masseria omonima in agro di Torchiarolo. L’evento rientra nel programma della prima edizione di “Tutti Solo Summer” con la direzione artistica di Giorgia Santoro in collaborazione con il naturalista Fabio Mitrotti. Appuntamento a venerdì 30 giugno alle 21 per il quarto e ultimo appuntamento della rassegna musicale.

L’ingresso prevede un contributo partecipativo di 5 euro. La cantautrice propone uno spettacolo sintesi di innovazione e tradizione. Accompagna la sua voce a strumenti come lo scacciapensieri, i tamburi a cornice, le corde, il flauto armonico ed evocando rituali ancestrali che rapiscono lo spettatore.