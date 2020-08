I Radicanto a Mesagne con “Le Indie di Quaggiù”

MESAGNE - Si svolgerà mercoledì 26 agosto alle ore 20.30 in piazza Orsini del Balzo il concerto dei Radicanto. Il gruppo musicale eseguirà il repertorio dell’ultimo lavoro discografico, “Le Indie di Quaggiù”. L’evento - promosso dall’Amministrazione comunale, Area Cultura, in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese – si inserisce nella rassegna estiva patrocinata dal Comune di Mesagne.

Il progetto musicale è insieme rielaborazione e ricerca verso le tradizioni popolari mediterranee, in un approccio tutt’altro che filologico alle espressioni della mucica etnica, basato piuttosto sulle suggestioni che essa suscita all’ascolto odierno, arricchito com’è di sonorità contemporanee. La sensibilità di musicisti provenienti da differenti esperienze musicali dà vita ad interpretazioni non convenzionali di brani che raccontano l’amore e la maternità, la lotta e la libertà, la fede e la spiritualità. I Radicanto sono Maria Giaquinto alla voce, Giuseppe De Trizio (chitarra classica, mandolino e arrangiamenti), Adolfo La Volpe (chitarra classica, elettrica, oud, chitarra portoghese e saz), Francesco De Palma (percussioni e batteria). La loro voce è il ponte immaginario che unisce non solo le diverse tradizioni musicali ma anche la poesia che le attraversa. E’ la sonorità del fado portoghese e della canzone napoletana, passando per nenie di paese e antiche ninne nanne, in quella che si compone come una delle più interessanti realtà musicali italiane.

Il concerto prevede il biglietto d’ingresso al costo di 5 euro, che può essere prenotato chiamando il numero 339.1338519. La sera dello spettacolo sarà allestito il botteghino presso il Castello comunale di Mesagne a partire dalle 20.00 e fino al momento di inizio dello spettacolo. I biglietti possono essere acquistati anche online su www.vivaticket.com. Tutti i posti disponibili non prevedono assegnazione e rispetteranno le normative anticovid.