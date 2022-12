“Radici – Festa d’inverno in Selva”: musica popolare e street food

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

FASANO – Due serate all’insegna della tradizione, della musica popolare e dello streetfood, ovvero delle Radici. Così si intitola la festa d’inverno promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione delle strutture extralberghiere del territorio «2BinFasano» che il 28 e 29 dicembre animerà viale Toledo, arteria principale della frazione collinare più grande del territorio.

A presentare l’evento, nella conferenza stampa che si è tenuta nella sala dei congressi dell’hotel Sierra Silvana, l’assessore al turismo Pier Francesco Palmariggi, i consiglieri comunale Franco Mastro, Loredana Legrottaglie e Manuela Rosato, e Angelo Recchia in rappresentanza dell’associazione «2BinFasano».

«Un omaggio alla tradizione e al nostro territorio – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi –, in una celebrazione delle eccellenze di Fasano riunite dalla magia della Selva e delle feste natalizie. Un bellissimo gioco di squadra tra operatori turistici, commerciali, associazioni della collina e amministrazione comunale, che stanno lavorando in sinergia per un evento al quale invitiamo tutti a partecipare».

«Abbiamo organizzato la prima edizione – ha dichiarato la consigliera comunale Manuela Rosato – dell’evento «Radici – Festa d’inverno in Selva» con lo scopo di destagionalizzare l’offerta turistica del territorio, accogliendo le istanze degli operatori del settore e dei residenti. Subito nell’associazione «2BinFasano» abbiamo trovato un valido supporto per organizzare».

«Le due serate della Festa d’inverno in Selva – dice Angelo Recchia – saranno allietate dalle postazioni degli artigiani che esporranno i loro manufatti, alcune esibizioni di gruppi di musica popolare, i banchetti dello streetfood, con le prelibatezze della tradizione, naturalmente a chilometro zero e una bellissima masseria didattica con animali per i più piccini».

Appuntamento quindi con la duegiorni silvana mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre dalle ore 19:00 con «Radici – Festa d’inverno in Selva».