Rassegna Kids “Halloween edition”, una serata da brividi con «Mercoledì e la famiglia Addams»

FASANO – Si accendono le luci e “calano le tenebre” al Teatro Sociale di Fasano, pronto a far vivere una serata di Halloween con la famiglia più strampalata e paurosa che sia mai esistita.

Martedì 31 ottobre alle 20.00 andrà in scena «Mercoledi? e la famiglia Addams» per la regia di Nunzia Abbracciavento, “spettacolo-antipasto” del cartellone della Rassegna Kids 2023/2024 (cartellone ancora in via di definizione ufficiale), organizzata dall’Associazione SenzaConfine di concerto con l’Amministrazione Comunale.

L’evento rientra nel cartellone artistico di Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Protagonista e? la primogenita Mercoledi?, principessa delle tenebre ormai diventata una piccola donna, che durante l’annuale riunione di tutti i membri della famiglia, vivi, morti e indecisi, annuncia di essersi innamorata di Lucas, un giovane ragazzo dolce e intelligente, cresciuto in una noiosa e rispettabile famiglia. Spaventata dalla possibile reazione della madre, Mercoledi? decide di confidarsi con suo papà Gomez che si vede costretto a fare una cosa che non ha mai fatto in vita sua: nascondere un segreto alla sua amatissima e fascinosissima moglie Morticia.

Tutto procede tranquillamente fino a quando improvvisamente qualcuno decide di imbastire una cena di gala per il fidanzato della giovane e questo dà avvio a una serie di situazioni ambigue ed esilaranti che tra musiche e gag divertira? il pubblico dei piu? piccoli...e non solo!

Un’occasione, per grandi e piccini, di trascorre una serata con la famiglia Addams e la protagonista Mercoledi? nel contesto di un inedito Teatro Sociale “Halloween Edition”: a fine serata infatti verrà consegnato ai presenti un sacchetto di caramelle “dolcetto o scherzetto”, con lo scopo di vivere insieme la più celebre delle feste anglosassoni.

In scena: Miriam Convertini, Domingo Sibilio, Mariasole Corelli, Alessio Pantaleo, Ilenia Masciandaro, Alessandro Fanizza, Sonia Pugliese, Silvia Pugliese, Ilaria Ruggiero.

I biglietti saranno in prevendita tutti i giorni dal lunedi? al venerdi? dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso la sede di TeatrOfficina in via Lancia snc, Fasano.

Costo del biglietto €7,00, ridotto €5,00 (bambini fino ai 12 anni).

Info e prenotazioni: 334 1144911

Mail: infots@comune.fasano.br.it