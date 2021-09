Rassegna letteraria “Parole oblique” con le autrici Emma Margari e Stefania Caracciolo

Indirizzo non disponibile

MESAGNE - Si terrà venerdì 17 settembre, alle 18.30 nell'auditorium del Castello Svevo Normanno di Mesagne l’incontro con le autrici Emma Margari e Stefania Caracciolo organizzato dall'Associazione RicreAzione, all'interno dell'ottava edizione della rassegna letteraria "Parole oblique". La moderazione della serata sarà affidata alla giornalista Silvia Dio Dio.

L'occasione sarà preziosa per conoscere, attraverso la stessa voce delle autrici, i molteplici significati dei loro libri .

In particolare Stefania Caracciolo racconterà de “L’arte di disegnare la propria Vita” (ed.I libri di Icaro): partendo dalle sue ferite, l’autrice offre un valido esempio e una mirabile testimonianza di come sia possibile unificare il dolore e la gioia, il maschile e il femminile, l’odio e l’amore, la mente e il corpo, l’Antropologia cosmoartistica e il metodo della Journey. Emma Margari dirà del suo “Portami al sicuro”, una storia di orgoglio, di dignità e di rivendicazioni. La Margari, nella sua prima opera edita da I Libri di Icaro, propone una narrazione intensa, talvolta violenta, sfumata nella dolcezza e nel temperamento di una prosa che sa di femminilità in ogni dettaglio.

L'evento è in collaborazione con la casa editrice salentina "I libri di Icaro".

Ingresso libero previa esibizione del green pass.