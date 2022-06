Rassegna musicale Euterpe: penultimo appuntamento

BRINDISI - Si avvia alla conclusione la "Rassegna Musicale Euterpe" diretta da Francesco Silvestro; venerdì 10 giugno il penultimo appuntamento con l'esecuzione di una favola di Gianni Rodari chiamata “La trappola del tempo”, accompagnata dai suoni della chitarra classica. Gli interpreti saranno l'attrice Stefania Savarese e il chitarrista Francesco Silvestro e la serata avrà luogo come sempre nel Teatro “Don Bosco” di Brindisi, in via Appia, 193.

Promotore dell'iniziativa è il Centro Euterpe in collaborazione con il Centro Giovanile Salesiani di Brindisi, la Società Culturale "Dante Alighieri", le associazioni "Acli Arte e Spettacolo" e "Sincopatici". Sponsor della manifestazione:“Brinflora".

La cittadinanza è invitata venerdì 10 giugno alle ore 20 presso il Teatro “Don Bosco”. Vi si potrà accedere a partire dalle 19:30 e l'ingresso è gratuito.