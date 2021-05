Riaprono Museo Ribezzo e presidio di lettura: i nuovi orari

Museo aperto da lunedì a domenica, dalle ore 7.30 alle ore 19.30. L’ingresso contingentato, con prenotazione prevista solo per i gruppi, attraverso l'app

Il Polo Biblio Museale di Brindisi, con la direzione dell’architetto Emilia Mannozzi, dopo la chiusura dei mesi scorsi imposta per l’emergenza sanitaria da Covid 19, riapre al pubblico i sui seguenti spazi culturali.

Museo Archeologico “F.Ribezzo”, con orario di servizio al pubblico ampliato, in analogia con i restanti Poli di Foggia e Lecce. La fruizione dell’utenza sarà possibile, infatti, per tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, dalle ore 7.30 alle ore 19.30. L’ingresso sarà contingentato, con prenotazione prevista solo per i gruppi, attraverso l'app Io prenoto al n. 0831/544257.

Presidio di Lettura, via S.Chiara, nei pressi di piazza Duomo, aperto senza soluzione di continuità dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 – alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30. Si consiglia la prenotazione telefonica al n.0831/544502.

Ciò consentirà ad un pubblico il più ampio possibile di poter fruire degli spazi espositivi del Museo e di partecipare, in sicurezza, alle attività in programmazione presso entrambe le strutture culturali.