"Rileggere Dante, attraversando il Ribezzo": percorso tematico

BRINDISI - In occasione della celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, si chiude un originale "Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento" - PCTO, svolto in collaborazione tra le classi del triennio del Liceo Scientifico Leonardo Leo (Polo liceale Marzolla Leo Simone Durano), diretto dalla dirigente scolastica Carmen Taurino, ed il Polo BiblioMuseale di Brindisi- Museo Ribezzo, diretto da Emilia Mannozzi, con l'inaugurazione del Percorso Tematico, sabato 26 giugno ore 17.30, al Museo Ribezzo – Piazza Duomo 7 - Brindisi

Una innovativa esperienza di alternanza scuola lavoro, in cui gli studenti coinvolti, con l’aiuto dei loro insegnanti e degli esperti del Museo Ribezzo, si sono avventurati nella riscoperta della Divina Commedia alla luce delle testimonianze archeologiche appositamente selezionate e conservate al Museo. In questo originale percorso il rileggere i reperti archeologici alla luce della Divina Commedia, e il rileggere la Divina Commedia alla luce dei reperti custoditi presso il Museo Ribezzo sono diventati una cosa sola.

I ragazzi hanno rivisitato scene e luoghi di ispirazione dantesca, immaginato incontri con personaggi della Divina Commedia, costruito creativi e arditi accostamenti con i reperti archeologici custoditi presso il Museo. La sintesi di questa originale rilettura dantesca, a metà tra letteratura, archeologia, arte, numismatica, è confluita nella riscrittura di alcune terzine dantesche, in una contaminazione continua tra passato e presente, resa ancora più pregevole dalla rielaborazione grafico artistica che accompagna tali versi.

Un esempio virtuoso di quanto stimoli e progettualità innovative, scientemente ideate e guidate dall'esperienza delle due Istituzioni partner del progetto, possano ancora far emozionare, in modo creativo e costruttivo, i nostri giovani davanti alla cultura del passato.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...