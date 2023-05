“Ripartiamo dalle basi” a Il Sabato Letterario di Oria

ORIA - Sabato 20 maggio giunge a conclusione Il Sabato letterario di 72024 ed il Libro delle Cinque, in media partnership con Radio Antenna Sud, una rassegna di incontri bimestrali dedicata ad autori locali e alla valorizzazione dei siti di interesse cultura della città di Oria.

Il nuovo format “Autori e luoghi da scoprire” ha visto una grande partecipazione già dal primo incontro, tenutosi a gennaio, nel corso del quale abbiamo presentato il romanzo di Michele Bombacigno “L’aggiustatore di libri” nel Museo degli Artigianelli; a marzo, per il mese della poesia, abbiamo ospitato Rita Greco con la sua raccolta “La gioia delle incompiute”, i cui versi hanno rivelato un connubio perfetto con il culto di Demetra e Persefone durante la tappa al Museo Archeologico di Oria e dei Messapi.

Fedeli alla linea editoriale adottata, per l’ultimo appuntamento del Sabato Letterario incroceremo e collegheremo il tema del saggio “Ripartiamo dalle basi. Cassetta degli attrezzi per capire l’attualità e la politica” di Emilio Mola alla figura di Pasquale Astore, un importante personaggio della storia oritana che ricoprì la carica di sindaco dal 1873 al 1882, grazie al contributo storico a cura del Dott Pasquale Spina. La presentazione del libro avrà come cornice la scalinata Pasquale Astore, una platea urbana a cielo aperto dove Marcello Semeraro dialogherà con Emilio Mola sui temi della politica e dell’attualità, argomenti spesso considerati ostici ma che grazie alla penna dell’autore potranno essere compresi anche da chi non ha dimestichezza con la materia. Vi aspettiamo quindi per l’ultima chiacchierata con 72024 ed Il libro delle cinque prima della pausa estiva, il Sabato Letterario tornerà in autunno con nuovi autori e luoghi da scoprire.

N.B. In caso di pioggia o condizioni meteo avverse la presentazione si terrà alla stessa ora al piano terra di Palazzo Martini, Piazza Domenico Albanese, Oria.