"Romeo Tepore: una vita dedicata a Brindisi in Bicicletta", inaugurazione mostra fotografica

BRINDISI - Sarà una suggestiva mostra storico-fotografica a caratterizzare la prossima tappa di avvicinamento alla XXXVII Edizione di “Brindisi in bicicletta”. Un autentico viaggio per immagini nella storia di uno degli eventi più rappresentativi della città di Brindisi, manifestazione unica nel suo genere ideata nel 1974 ed avviata nell’anno successivo, che nel tempo si è guadagnata gli importanti riconoscimenti da parte della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Senato.

L’ASD US ACLI Fausto Coppi di Brindisi annuncia che la fase organizzativa dell’evento ciclistico, in programma nel maggio 2024, proseguirà con la mostra dal titolo “Romeo Tepore: una vita dedicata a Brindisi in bicicletta” allestita presso le Sale Espositive al secondo piano di Palazzo Granafei-Nervegna. L’associazione brindisina intende lanciare una sfida all’intera cittadinanza: riconoscere parenti, amici o, perché no, sè stessi nelle numerose foto che ritraggono i momenti storici del Raduno Cicloturistico. Un modo simpatico e divertente per ravvivare e rafforzare il senso di comunità che Romeo Tepore ha sempre considerato nella sua visione di tradizione.

L’inaugurazione dell’evento, in programma nella giornata di mercoledì 15 novembre 2023, giorno in cui il compianto Romeo Tepore avrebbe compiuto il suo 86° compleanno, sarà celebrata in due momenti distinti, entrambi di notevole importanza:

- un primo appuntamento, alle ore 11 dedicato a giornalisti, istituzioni e a tutti i cittadini che vorranno partecipare, con una conferenza stampa moderata dal giornalista Nico Lorusso, alla presenza del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, dell’Assessore al Marketing Territoriale Luciano Loiacono, dal presidente della ASD US ACLI Fausto Coppi di Brindisi Cosimo D’Angelo e dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Casale Mariavittoria Caprioli. A seguire il taglio del nastro;

- un secondo incontro alle ore 17, durante il quale i visitatori saranno guidati nel percorso attraverso le sale espositive di Palazzo Nervegna proprio dagli studenti del plesso “J.F. Kennedy” dell’Istituto Comprensivo Casale. Nell’occasione sarà presente anche lo staff organizzativo della XXXVII Edizione di “Brindisi in bicicletta”

Documenti, cimeli, riconoscimenti istituzionali e principalmente foto storiche scattate nei quasi cinquant’anni in cui sono distribuite le prime 36 edizioni di Brindisi in bicicletta caratterizzano una esposizione unica, che mostra ai visitatori come, nei decenni rappresentati, la città di Brindisi sia cambiata tra partecipanti e modelli di biciclette. Un percorso ideale nella storia, impreziosito da lavori artistici a tema realizzati dagli studenti del plesso “J.F. Kennedy” dell’Istituto Comprensivo Casale. La galleria, allestita al secondo piano dell’ex corte d’assise, potrà essere visitata tutti i giorni fino al prossimo 30 novembre, giorno in cui la mostra diventerà itinerante, lasciando le sale espositive di Palazzo Nervegna per essere ricollocata in una nuova location, un dettaglio tutto particolare questo, che sarà svelato proprio in occasione della inaugurazione del 15 novembre.

L’iniziativa è stata annunciata a sorpresa nel corso dell’evento di presentazione della biografia di Romeo Tepore, papà e ideatore di “Brindisi in bicicletta”, tenutosi nell’Aula Magna del plesso “J.F. Kennedy” dell’Istituto Comprensivo “Casale” di Brindisi, promosso in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado dalla ASD US ACLI Fausto Coppi e dagli studenti, Presidenti e Assessori all’Ambiente dei Consigli di Circoscrizione che hanno preso parte al progetto.