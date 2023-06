Sacred Mount: viaggio sonoro alla ricerca del sacro

BRINDISI - L'A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell' "Accademia degli Erranti" , programma "Riusa Brindisi - Case di Quartiere" e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna "Pagine Erranti" in collaborazione con "Brindisi città che legge" e con il patrocinio dell'AEVF - Via Francigena e Cammino Materano. L'evento, di grande importanza, si svolgerà venerdì 23 giugno, alle ore 19:30, nella cornice del Chiostro dell'Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35.

Un viaggio sonoro tra Ovest ed Est alla ricerca del sacro. Un disco “fatto con i piedi”, poiche? i territori toccati dalla musica sono stati realmente camminati da Giovannangelo de Gennaro, che accompagna il disco con una serie di racconti, appunti di viaggio e riflessioni. Brevi testi scritti negli ultimi vent’anni di cammino che offrono al lettore-ascoltatore momenti essenziali di questo lungo cammino-vita. Si viene trasportati dal Monte Athos alla Grecia dell’Epitaffio di Sicilio, dalle Isole Tremiti alla Basilica di San Nicola, da Costantinopoli all’Armenia in un susseguirsi di immagini reali ed immaginarie in cui a fare realmente da guida e? la voce del proprio personale compagno di viaggio interiore.

A formare il mosaico di “Sacred Mount” tredici tracce, ideate e registrate in Puglia, tra cui un omaggio a Vardapet Komitas - padre della musica armena - con Hov Arek e Krunk; una rilettura di “L’ombra della Luce” di Franco Battiato ed una riscrittura inedita con musiche di Gurdjieff/de Hartman e testo di Giovannangelo de Gennaro del “Canto di Sayyid”.

Il ricco organico dell’ensemble Calixtinus, diretto da Giovannangelo de Gennaro al canto, traversa e viella, vede la presenza di Giovanni Astorino al violoncello; Leo Binetti al pianoforte; Pippo d’Ambrosio alle percussioni; Francesco Di Cristofaro - al bansuri e duduk; Peppe Frana al robab afgano; Sergio Lella al coro e traversa; Nicola Nesta al liuto, oud e chitarra acustica ed il coro formato da Dario D’Abbicco, Vito Giammarelli, Cosimo Giovine e Ciccio Regina. Ad arricchire l’intero lavoro la prefazione di Vinicio Capossela.

Per ascoltare il disco: https://t.ly/O1rn. Per acquistare la copia scrivere a: associazionecalixtinus@gmail.com

Interverranno:

Antonio Melcore - Segretario A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade e responsabile Statio Peregrinorum - Cammini e Itinerari Culturali

Rosy Barretta - Presidente A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade

Roberto Caroppo - Adriatic Music Culture

Interviene con l'autore:

Nicola Zaccaria - musicista e pellegrino

Moderatrice: Lorena Carbonara

Per l'occasione l'Ensemble Calixtinus si esibirà in formazione ridotta:

Giovannangelo de Gennaro - voce, viella, flauto

Nicola Nesta - liuto, oud, chitarra

Leo Binetti - Piano e tastiere

