MESAGNE - La Parrocchia San Pio da Pietrelcina di Mesagne, col Patrocinio del Comune di Mesagne, ha organizzato la “Sagra Ti Lu Pani Fattu A Casa Cu La Murtatella”.

L’evento è previsto per sabato 20 agosto con inizio alle ore 20.30, in Piazza Caduti di Via d’Amelio presso la Parrocchia a Mesagne, accolto benevolmente dal parroco, don Giuseppe Pendinelli, sin da quando alcuni operatori pastorali si sono spesi nel voler riprendere una manifestazione che, a Mesagne e non solo, aveva raggiunto un bel traguardo negli anni scorsi. Don Giuseppe, infatti, era stato tra i fautori nelle precedenti edizioni.

La pandemia di questi anni ha fatto perdere tante occasioni di socializzazione e la Parrocchia ha inteso, con questa iniziativa, riprendere a favorire uno stile sinodale per fare comunità.

Tra gli organizzatori sono stati coinvolti alcuni volontari impegnati nelle precedenti edizioni della sagra insieme ad un gruppo di più giovani della parrocchia che, nell’anno pastorale appena terminato hanno ripreso un cammino formativo, dando la loro disponibilità a collaborare in sinergia con tutti.

La inarrestabile macchina organizzativa ha sfidato non poche difficoltà con la convinzione che il lavoro, soprattutto quello fatto dietro i riflettori, sarà motivo di ulteriore crescita.

“Ringraziamo il Sindaco, dott. Toni Matarrelli, per sincero sostegno e l’accompagnamento profuso perché la sagra potesse riprendere con il buon auspicio anche per aver deliberato insieme alla sua giunta l’inserimento dell’iniziativa nel cartellone dell’estate mesagnese 2022. Un doveroso grazie, inoltre, agli sponsor che, a diverso titolo, hanno favorito la realizzazione dell’iniziativa offrendo supporto e laboriosa collaborazione”, concludono gli organizzatori.

La serata sarà allietata dalla presenza del gruppo musicale di pizzica “Popolare Sud Est” che certamente, saprà coinvolgere i presenti facendo trascorrere loro qualche ora di spensierata serenità. Ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.