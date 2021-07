Al Salento Fun Park lo spettacolo teatrale “Giù la maschera” della compagnia “OperaPrima”

MESAGNE - “Giù la maschera – tra finzione e realtà” è uno spettacolo di fine laboratorio a cura della compagnia “OperaPrima” patrocinato dal Comune di Mesagne.Si svolgerà domani, mercoledì 21 luglio, presso il Salento Fun Park. Gli interpreti sono: Lorenzo Amoruso, Davide Calò, Silvia Devinciente, Marco Filomeno, Selene Solimeo, Emmanuele Perrucci, Gianbattista Mitrugno. “Dopo aver lavorato sulla costruzione di più personaggi e sull’improvvisazione, ogni ragazzo/a si ritroverà ad interpretare 2 personaggi nello stesso spettacolo”, spiega la regista, Maria Carmela Primiceri. L’ingresso degli spettatori è previsto alle 20.30, l’inizio è fissato alle ore 21.

Piccola anticipazione sulla trama: un gruppo di attori, tutti sfigati e morti di fame, durante le prove di uno spettacolo si ritrovano a vivere delle vicende a metà tra la finzione e la vita reale. “Giù la maschera non è altro che un vero manifesto d'amore per il teatro e soprattutto per il mestiere di attore, un inno alla recitazione. Perché il teatro, lo spettacolo, deve continuare sempre e anche nelle difficoltà, saper sorprendere”, dichiarano gli organizzatori. Le luci sono di Irene Sacrestano, costumi e trucco di Gianbattista Mitrugno. Per info e prenotazioni: 3282824154 – 3480669022.