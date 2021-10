Domenica "Famiglie al museo": partecipa anche il polo culturale "Cavallo"

SAN MICHELE SALENTINO - Il polo culturale "S. Cavallo" partecipa alla giornata nazionale delle "Famiglie al Museo - F@MU 2021", ideata per accogliere un pubblico di bambini e ragazzi insieme a genitori e familiari. L'iniziativa si terrà domenica 10 ottobre: gli spazi recentemente riallestiti resteranno aperti dalle 10 alle 12 e dalla 18 alle 20.

Dopo la pausa forzata del 2020, l'iniziativa, anche quest'anno, lancia un tema diverso, con l'obiettivo di creare un filo conduttore tra i molti musei aderenti. La tematica scelta per il 2021 prende spunto da una frase del poeta statunitense Carl Sandburg, "Nulla accade prima di un sogno", ed è stata pensata per evidenziare l'importanza di avere spazi e occasioni per esprimere le proprie emozioni, proprio perché reduci da un anno trascorso tra le mura di casa, con musei e molte attività indirizzate ai bambini.

"Siamo lieti di aderire alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, perché il nostro patrimonio culturale merita d’essere vissuto in un clima gioioso per bambini e adulti, proponendo iniziative speciali pensate per l'occasione: 'Colora e disegna le tue emozioni' o 'Leggi un libro al museo'. Al termine della visita al museo chi vorrà potrà fermarsi a disegnare o leggere un libro. L'arte offre mille modi per stare insieme, crescere, conoscersi. Le famiglie oggi hanno tanto bisogno di un mondo pensato per loro", dichiara l’assessore alla cultura, Rosalia Fumarola (nella foto sopra).

Si ricorda che, per le norme anti-Covid, i maggiori di 12 anni sono tenuti a esibire il Green Pass (in formato digitale o cartaceo) per accedere nelle sale della Pinacoteca e della Biblioteca. E' obbligatorio l'uso della mascherina.