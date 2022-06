San Pietro in festa tra eventi musicali e tradizioni locali

SAN PIETRO VERNOTICO –Musica e tradizioni per i festeggiamenti in onore del santo patrono a San Pietro. A partire da domenica 26 e fino a giovedì 30 giugno, saranno tanti gli eventi che allieteranno la comunità tra festeggiamenti civili e religiosi a cura del Comitato Festeggiamenti con il patrocinio del comune di San Pietro.

Domenica 26 la festa comincia dalla “Crucicchia” presso largo Osanna in via Lecce; dalle 21 Christian Carpentieri voice Veronica Lauryn apriranno i festeggiamenti insieme all’animazione per bambini di Tonio e Meri. Dai gonfiabili alla baby dance alla degustazione di prodotti tipici tra gli intermezzi serali.

Lunedì 27 giugno in piazza San Pietro alle 20,30 si darà il via alla tradizionale Matthra a cura della confraternita dei santi Apostoli Pietro e Paolo; a seguire nella vicina piazza del Popolo si svolgerà la serata musicale “Meraviglioso” dedicata a Domenico Modugno a cura di “Tu si na cosa gande”, a partire dalle 21,30.

Martedì28 giugno in piazza si esibirà il concerto bandistico della Banda di Lecce “Farì” a partire dalle 18,30.

Mercoledì 29 giugno, giorno dedicato al santo patrono san Pietro Apostolo, a partire dal mattino ci sarà la tradizionale fiera mercato, all’interno della quale si esibirà la banda Alula, presenti anche gli amministratori comunali mentre in piazza a partire dalle 9,30 si svolgerà il concerto bandistico a cura della banda di Lecce “Farì”.

In serata si proseguirà con l’allestimento delle bancarelle tipiche per tutta la via Brindisi e con il divertentismo del Luna Park presso il piazzale Domenico Modugno mentre in piazza del Popolo si esibiranno, dalle 21,30, “Io tu e Puccia”, a seguire Bluset Ft Mad Dopa + Guest. Alle 24 si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico a cura della Pirotecnica Salentina.

I festeggiamenti per l’edizione 2022 si chiuderanno giovedì 30 giugno con il concerto della Giovane Orchestra Jonica del maestro Fabio Orlando, in piazza del Popolo a partire dalle 21.

“Per la prima volta la festa comincia dalla via Lecce – ha commentato il presidente del Comitato Feste, Antonio Palma - volevamo fare di più ma abbiamo dato un fattivo contributo anche alla parte religiosa, dall’allestimento del tosello per la statua del santo della chiesa Madre, alla banda per la processione e per la traslazione”