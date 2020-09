“Semina il Vento” all’Andromeda con i protagonisti in sala

BRINDISI - Nuovo evento speciale presso la Multisala Andromeda di Brindisi: mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 21.15 in occasione della proiezione del film “Semina il Vento”, il regista tarantino Danilo Caputo e l’attrice Feliciana Sibilano incontreranno il pubblico in sala.

Info: 0831/546880.

Dopo 3 anni di assenza, Nica, studentessa di agronomia, torna nel suo paese in Puglia. Qui trova una situazione complessa: gli uliveti di proprietà della famiglia sono stati invasi da un parassita, il padre è pronto a qualsiasi compromesso pur di portare a casa soldi, la madre versa in una sorta di depressione a causa della mancata apertura di un negozio che avrebbe voluto gestire. Nica però non ha dimenticato i valori che la nonna le ha trasmesso e si impegna, contro tutto e tutti, per trovare una soluzione.