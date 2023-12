SenzaConfine, un omaggio ai 100 anni della Disney insieme a Marika Barbieri

Prevendite attive tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.00 a partire dal 20 dicembre presso TeatrOfficina – in via Lancia snc. Costo biglietto: 7€ intero | 5€ ridotto.Info e prenotazioni al numero 344 1144911

FASANO – Ricordi, nostalgia, canzoni e tanta voglia di tornare a essere bambini in un’infanzia felice e spensierata.

La Disney compie il suo primo secolo di vita l’Associazione SenzaConfine la omaggia con la serata “100 anni di Disney” un concerto-spettacolo in programma al Teatro Sociale di Fasano venerdì 29 dicembre alle 20.00 e facente parte della Rassegna Kids, in qualità di secondo spettacolo in cartellone.

L’evento rientra nel cartellone artistico di Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Grandi e piccini potranno sognare sulle indimenticabili note di capolavori d’animazione come La Bella e la Bestia, Frozen, Tarzan, Hercules, Encanto, Rapunzel, Aladin, Il Re Leone.

Protagonista della serata Marika Barbieri, cantante e performer riminese famosa per le sue interpretazioni delle canzoni dei cartoni animati, soprattutto quelle legate al mondo delle Principesse Disney.

Sui social network è seguita da oltre 300.000 follower e le sue esibizioni hanno superato i 3 milioni di like su TikTok. Incanto e magia che saranno accompagnati anche dalla partecipazione di diversi artisti locali a supporto delle performance della Barbieri.

«Non vedo l’ora di portare la magia Disney a Fasano - ha dichiarato entusiasta Marika Barbieri -. Ho voluto racchiudere in un concerto le canzoni che mi hanno cresciuta e che mi hanno ispirato valori che porto avanti da sempre. Il 29 per me sarà più di un semplice concerto: saremo una grande famiglia che rivive un magico viaggio Disney che dura da ben cento anni, tra principesse, principi, cattivi e tanti altri personaggi che amiamo da sempre».

Prevendite attive tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.00 a partire dal 20 dicembre presso TeatrOfficina – in via Lancia snc.

Costo biglietto: 7€ intero | 5€ ridotto.