Serata per l’integrazione e l’inclusione a Latiano

LATIANO - In occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia e dell’Inclusione, venerdì 30 luglio alle ore 19:00, presso l’Anfiteatro dei Giardini Pubblici di Latiano, si terrà una serata per promuovere i valori dell’integrazione e dell’inclusione.

Il nostro mondo, lo vediamo ogni giorno, deve affrontare molte sfide: crisi e povertà, violenza e violazione dei diritti umani. Tutti elementi che minano la pace, la sicurezza, lo sviluppo e l’armonia sociale tra i popoli del mondo. Per affrontare questi elementi alla radice, si deve promuovere lo spirito di solidarietà umana, il quale può assumere molte forme, la più semplice delle quali è l’amicizia.

Attraverso l’amicizia possiamo contribuire al cambiamento, tessere una rete di sicurezza che possa proteggerci, generare passione per un mondo migliore, un mondo dove tutti sono uniti per un bene superiore.

La Giornata Mondiale dell’Amicizia e dell'inclusione pone, quindi, come obbiettivo primario quello di diffondere l’amore tra esseri umani. Ed è proprio questo l’obiettivo della serata che vedrà l’intervento del sindaco di Latiano Cosimo Maiorano, che porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale per poi proseguire con la partecipazione di Caterina Contegiacomo, Equipaggio di Terra Puglia – di Mediterranea; Pierpaolo Di Bello, Presidente ENAC; Drissa Kone, Presidente della Comunità Africana di Brindisi e Provincia; Antonio Calabrese, Consulente Tecnico Istituzionale Disabilità; Bledar Torozi, Presidente del Centro Multiculturale Etnos; Brigida Nigro, per la presentazione del libro che la vede protagonista; Bakary Manneh, Pittore originario del Gambia e tante altre testimonianze di chi è riuscito a scappare da situazioni di pericolo e, grazie all’accoglienza e all’amicizia, è riuscito riprendere in mano la propria vita.

Sono previsti momenti artistici a cura della Cooperativa Il Melograno e una coreografia a cura di Simone Zaffiro. A intervallare gli interventi degli ospiti, le esibizioni musicali a cura dei percussionisti del West Africa. Concluderà la serata il concerto delle “Luci dell’Est – Tribute band di Lucio Battisti”.

A moderare la serata Antonio Ligorio. Media Partner Idea Radio. Evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale, Assessorato ai Servizi Sociali e Presidenza della Commissione Pari Opportunità.