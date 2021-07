Sergio Rubini per la stagione teatrale estiva di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Proseguono gli appuntamenti in Piazza Giovanni XXIII dell’estate teatrale francavillese a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Sabato 31 luglio alle 21.00 sarà in scena “Ristrutturazione - ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini” (Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo), scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi, musiche eseguite dal vivo da Musica da Ripostiglio, e con Luca Pirozzi chitarra e voce, Luca Giacomelli chitarra, Raffaele Toninelli contrabbasso, Emanuele Pellegrini batteria. Regia di Sergio Rubini.

“Ristrutturazione” è il racconto in forma confidenziale, della ristrutturazione di un appartamento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini. Una pletora di personaggi competenti e incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi fino all’esaltazione che si avvicendano nella vita dello sfortunato padrone di casa stravolgendola senza pietà. E questa vita sconvolta lo è ancor di più se i padroni di casa sono due, un Lui e una Lei, con i loro diversi punti di vista, la loro diversa capacità di resistere all’attacco quotidiano delle truppe corazzate che trasformano il loro “nido” in una casa occupata.

COSTO DEI BIGLIETTI

Primo Settore (posto unico) 25 euro

Secondo settore (posto unico) 15 euro

BOTTEGHINO - CONDIZIONI GENERALI E RIDUZIONI

I biglietti per tutti gli altri spettacoli sono disponibili nel circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo presso l’Infopoint di Castello Imperiali ogni venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30. La vendita online sarà chiusa 24 ore prima dello spettacolo. I biglietti non venduti in prevendita saranno acquistabili la sera dello spettacolo direttamente in Piazza Giovanni XXIII dalle 19.30.

Per informazioni 320.8038588 Info: www.teatropubblicopugliese.it

MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

Tutti i posti disponibili saranno con assegnazione e rispettando le normative vigenti anticovid di distanziamento sociale. È obbligatorio entrare nell’area con la mascherina indossata che potrà essere tolta durante la rappresentazione teatrale.