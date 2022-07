Si conclude con successo l’ultima edizione del festival dei giochi

CEGLIE MESSAPICA - Domenica 17 luglio si conclude la diciassettesima edizione del Festival dei Giochi di Ceglie Messapica. Alle 18.00, presso il circuito municipale in via Muri si disputerà la Gara dei carrettoni, una discesa con mezzi autocostruiti. Alle 20.00 dal Belvedere Monterrone si darà inizio alle Botti Rotolanti, una gara a coppie in cui vince chi facendo rotolare una botte lungo una salita arriverà per primo in via San Rocco. Alle 21.30 in Piazza Plebiscito il protagonista sarà il Palo della Cuccagna a cura degli Acrobati della Cuccagna di Bergamo. Infine alle 23.00 il Festival si concluderà con l’esibizione di Bogo and the Rumblers che faranno ballare la piazza a ritmo di rock’n’roll, blues e swing.

La partecipazione ai giochi e agli eventi è sempre libera e gratuita.

La diciassettesima edizione del Festival dei Giochi oltre che dal Comune di Ceglie Messapica è patrocinata dalla Regione Puglia, dal Distretto Produttivo Puglia Creativa e dal Teatro Pubblico Pugliese.