Si danza all’ex Fadda con “Kemet” e “Wabi-Sabi”

SAN VITO DEI NORMANNI - Venerdì 19 maggio arriva la danza al TEX - Teatro Ex fadda, per il penultimo appuntamento con la stagione teatrale del Comune di San Vito dei Normanni in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Due gli spettacoli in programma, a partire dalle ore 21, restituzione finale post residenza artistica al TEX dall’8 al 19 maggio: “Kemet” per la coreografia di Sofia Nappi, con Paolo Piancastelli e Karolien Janssen. Progetto realizzato con il sostegno di ResiDance XL - luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche | azione della Rete Anticorpi XL - Network Giovane Danza D'autore, coordinata da L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Comune di San Vito dei Normanni,TEX – Il Teatro dell’ExFadda.

A seguire, Sosta Palmizi con “Wabi-Sabi” per la coreografia di Sofia Nappi, con Sofia Nappi, Adriano Popolo Rubbio, Paolo Piancastelli, con il sostegno di New Master Ballet con il comune di Sestri Levante, KOMMTANZ/Passo Nord residenze Compagnia Abbondanza/Bertoni in collaborazione con il Comune di Rovereto premi Menzione Speciale per il Premio Theodor Rawyler 2020. Progetto realizzato con il sostegno di ResiDance XL - luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche | azione della Rete Anticorpi XL - Network Giovane Danza D'autore, coordinata da L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Comune di San Vito dei Normanni,TEX – Il Teatro dell’ExFadda. A seguire Sosta Palmizi WABI-SABI coreografia di Sofia Nappi con Sofia Nappi, Adriano Popolo Rubbio, Paolo Piancastelli disegno luci Alessandro Caso produzione Sosta Palmizi, Komoco/ Sofia Nappi con il sostegno di New Master Ballet con il comune di Sestri Levante, KOMMTANZ/Passo Nord residenze Compagnia Abbondanza/Bertoni in collaborazione con il Comune di Rovereto premi Menzione Speciale per il Premio Theodor Rawyler 2020

