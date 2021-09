Prezzo non disponibile

OSTUNI - Si replica con il Divertimento Ensemble al Caelium Classica Contemporanea Festival - Musica del '900 e Contemporanea. Anche venerdì 24 settembre alle ore 19 presso la Casa della Musica di Ostuni si esibirà il gruppo formato da Martina Rudic al violoncello, Lorenzo Gorli al violino, Maurizio Longoni al clarinetto, Carlotta Raponi al flauto, Maria Grazia Bellocchio al pianoforte.

Fondato nel 1977 da alcuni solisti di fama internazionale e da alcune fra le prime parti delle due più importanti orchestre milanesi, sotto la direzione di Sandro Gorli, Divertimento Ensemble si è rapidamente affermato in Italia e all'estero realizzando fino ad oggi più di 1000 concerti e 10 CD. Oltre ottanta compositori hanno dedicato nuove composizioni all'ensemble: questi e numerosi altri hanno contribuito a creare per il complesso un repertorio cameristico fra i più rappresentativi della nuova musica, non solo italiana.

Nel 1978 nel secondo anno di attività è entrato nei prestigiosi cartelloni di Milano, compreso quello del Teatro della Scala.

Presente nei maggiori festival di musica contemporanea in Europa.

Ha effettuato concerti e vanta numerose incisioni.

Da molti anni affianca all’attività concertistica un forte impegno in campo didattico.

Nel 2009 ha dato vita agli Incontri Internazionali per giovani compositori, che comprendono masterclass, tavole rotonde, concerti e prime esecuzioni di opere commissionate a tre giovani compositori selezionati attraverso un concorso internazionale.

Nel 2010 ha ricevuto una menzione al grandesignEtico International Award per la sua attività in favore dei giovani musicisti.