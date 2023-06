Simone Tempia, autore di "Vita con Lloyd", presenta a Mesagne "Il Piero"

MESAGNE - Appuntamento con la lettura nell’ambito del Festival del libro emergente organizzato dall’associazione Scintilla: lunedì 26 giugno, nel Chiostro del Comune di Mesagne alle ore 20.30, Cosimo Saracino e Regina Cesta intervistano Simone Tempia, autore de “il Piero o La ricerca di una felicità”, Rizzoli Lizard editore. Il libro racconta di Piero Marchese, nobile di nome e di intenzioni, e precario a tempo indeterminato. Ha una moglie molto pragmatica, Betta, e una figlia con un nome che dice tutto, Maria Attila.

Anche se ha sempre avuto la testa a posto - e forse proprio per questo motivo - il Piero si sveglia ogni giorno con la sensazione che per essere felice gli manchi qualcosa: un lavoro migliore, una mentalità più aperta, una vita sociale sfavillante. Desideri e miraggi che lo portano a vivere male il presente, inseguendo un domani che, in realtà, non gli piace nemmeno. Nelle disavventure di un Marcovaldo contemporaneo, illustrate dall’autore teatrale Marco Paolini, l’autore scava alla radice delle nostre insoddisfazioni e ci racconta la commedia degli errori che chiamiamo vita. Iniziativa gratuita.