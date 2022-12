Spettacolo di magia e illusionismo a Mesagne

MESAGNE - Grande spettacolo di magia e illusionismo: si terrà mercoledì 28 dicembre nel Centro Storico di Mesagne a partire dalle ore 19 con musica, colori, apparizioni e sparizioni, sete colorate, bacchette magiche e grandi effetti. Evento gratuito.

Sette artisti immergeranno gli spettatori in un’atmosfera interattiva, coinvolgente e a tratti ipnotica, grazie all’originalità e al carisma con cui sapranno intrattenere il pubblico in postazioni fisse dislocate in cui presenteranno un susseguirsi di grandi effetti di magia professionale e comica, manipolazione, mentalismo. Special guest dell’evento, dal programma "Tú sí que vales", Jack il manipolatore, un artista unico nel suo genere, uno dei pochi in grado di proporre spettacoli di contact juggling, una disciplina che richiede estrema concentrazione e spettacoli di illusioni ottiche. L'evento, organizzato da Lab Communications Eventi, è promosso dalla Città di Mesagne in collaborazione con la coop. soc. ”Oasi”, progetto Sai – Sistema di accoglienza e integrazione, categoria minori stranieri non accompagnati.