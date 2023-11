Stai zitta! Michela Murgia nelle parole di giovani donne alla Di Vittorio

MESAGNE – Venerdì 24 novembre 2023 alle ore 18:30, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne e di genere, nel salone della “Di Vittorio” in via Castello, 20 a Mesagne, si terrà una originale iniziativa dal titolo Stai zitta! splende Michela Murgia nelle parole di giovani donne e nelle note di Beatrice Randino.

Nel corso della serata giovani donne faranno risuonare le parole di Michela Murgia contro maschilismo, luoghi comuni, violenza verbale, discriminazioni e body shaming.

Amelia Ignone e Carla Maria Graduata introdurranno le note di Beatrice Randino e le voci di: Giampiera Dimonte, Rebecca Di Salvatore, Giada Di Nunzio, Chiara Cascione, Antonella Carrozzini, Anita Martellotta.

È un’iniziativa di: Associazione Amici della Di Vittorio, ANPI “Eugenio Santacesaria” Mesagne, Biblioteca Portulano.

La cronaca di questi giorni rende ancora più significativa la ricorrenza della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e rende necessaria la partecipazione a questo tipo di iniziative come segno di testimonianza e di presa di coscienza collettiva.