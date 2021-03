“7 donne: storie di battaglie al femminile” evento online

BRINDISI - “7 donne: storie di battaglie al femminile” è il titolo dell’incontro online che si terrà l’8 marzo e che sarà possibile seguire in diretta sulla pagina Facebook degli organizzatori, i Giovani Democratici provincia di Brindisi dalle 19:00.

Secondo gli ultimi dati Istat, su 101 mila lavoratori che hanno perso il lavoro, ben 99 mila erano donne nel solo mese di dicembre 2020.

A pagare il prezzo più caro sono ancora una volta le donne, soprattutto le lavoratrici autonome e precarie.

A ciò bisogna affiancare il problema del gender gap salariale, la cui forbice oscilla tra l’ 8 e il 24, e della difficoltà per una donna di farsi strada in un mondo ancora prettamente maschile e restio a cedere ad alcuni pregiudizi. Lo osserviamo nella titubanza che le ragazze hanno nello scegliere un percorso di studio in campo scientifico o nel ricoprire incarichi politici.

Si parlerà di questo con le nostre ospiti, che racconteranno la loro esperienza e ci permetteranno riflettere su come poter risolvere un tema che presenta ancora molte lacune.



Tra di loro ci saranno:

Rosa Barone, assessore con delega al Welfare, politiche di benessere sociale e pari opportunità, programmazione sociale ed integrazione socio sanitaria Regione Puglia;



Chiara Cleopazzo, operatrice socio sanitaria presso u.o di ostetricia/ ginecologia e sala parto, dirigente sindacale FpCgil Brindisi responsabile del dipartimento Sanità/ contrattazione e politiche di genere;



Rosy Barretta, imprenditrice portuale, A.D. dell’impresa “Fratelli Barretta” e presidente dell’ associazione culturale “Brindisi e le Antiche Strade”.



Giusy De Simone, segretaria della FLAI CGIL



Carolina Faccini, studentessa e co-fondatrice del collettivo “Onde Rosa”



Elisa Mariano, sociologa del lavoro e dirigente del Partito Democratico



Elisabetta di Brindisi, avvocata.



È possibile seguire l’evento online, collegandosi lunedì 8 Marzo alle ore 19:00, al seguente link https://www.facebook.com/events/848968849291334/ o dalla Pagina Facebook dei Giovani Democratici della Provincia di Brindisi.