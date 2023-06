Storie di Terra - la natura e i bambini - XII rassegna “Un Pozzo di Cultura”

Prezzo non disponibile

ORIA - Venerdì 30 giugno 2023, alle ore 19.00, nel Giardino di San Francesco in Oria (via Sen. Tommaso Martini) le bambine e i bambini potranno vivere un’esperienza di conoscenza dell’ambiente e della natura nell’iniziativa “Storie di Terra”, organizzata dall’associazione culturale “Il Pozzo e l’Arancio” e guidata dall’associazione “Le Radici e le Ali – Arciragazzi” di Francavilla Fontana.



Alle bambine e ai bambini (a partire dai 3 anni) sarà proposto: la lettura guidata dell’albo illustrato “La Terra Respira”; dialoghi su ambiente, sostenibilità ed elementi naturali; laboratorio guidato di manipolazione dell’argilla, con creazione di mattonelle e animali con elementi naturali.



L’iniziativa è il primo appuntamento della XII rassegna “Un Pozzo di Cultura”, è patrocinata dalla Città di Oria ed è realizzata anche grazie alla comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi in Oria.