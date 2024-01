“Succede anche nelle migliori famiglie”, Alessandro Siani tra il pubblico dell’Andromeda

BRINDISI - Appuntamento speciale alla Multisala Andromeda di Brindisi con la proiezione del nuovo film di Alessandro Siani “Succede anche nelle migliori famiglie”, giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 18, Alessandro Siani e Sergio Friscia, saluteranno il pubblico presente.

SINOSSI:

Succede anche nelle migliori famiglie, il film diretto da Alessandro Siani, racconta la storia della famiglia Di Rienzo.

All’apparenza perfetti, i Di Rienzo vengono destabilizzati dall'improvvisa morte del padre di famiglia, un uomo modello, medico eccellente e punto di riferimento per tutti. Soprattutto per Davide (Alessandro Siani), considerato la pecora nera della famiglia. Laureato in medicina ma finito a fare volontariato alla Caritas, Davide conduce un’esistenza mediocre e la sua vita sentimentale è un disastro. Mamma Lina (Anna Galiena) e i fratelli Renzo (Dino Abbrescia) e Isabella (Cristiana Capotondi) hanno sempre considerato Davide il meno realizzato e talentoso di tutti, ma in una situazione imprevista e grottesca gli equilibri e le certezze cambiano improvvisamente.

Tutti riuniti nella vecchia villa di famiglia, i figli si accorgono che la madre sembra aver ritrovato il sorriso nel giro di pochi giorni. La ragione della sua gioia è un nuovo amore, Angelo Cederna (Antonio Catania), suo ex fidanzato di gioventù.

Lina e Angelo decidono di sposarsi ma i tre fratelli Di Rienzo faranno di tutto per impedirlo, tra colpi di scena macabri e assurdi segreti di famiglia che vengono a galla…

NOTE:

Dopo Tramite amicizia (2023), Alessandro Siani torna dietro la macchina da presa per girare un film ambientato - e girato - in Sicilia. Come nei film precedenti, l’attore partenopeo non si è limitato solo alla regia, ma si è anche calato nei panni del protagonista - la pecora nera della famiglia Di Rienzo - e ha lavorato al soggetto e alla sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci. La pellicola è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano con Rai Cinema e presenta un cast con alcuni nomi molto noti del cinema italiano, tra cui spiccano Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania, Anna Galiena e Sergio Friscia. Con Succede anche nelle migliori famiglie, Alessandro Siani giunge alla sua settima pellicola in qualità di regista, esperienza iniziata dieci anni fa con Il principe abusivo.