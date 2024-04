“Sulle orme della sclerosi multipla, la rinascita”, Maria De Giovanni al Lab Creation

Orario non disponibile

MESAGNE - Maria De Giovanni, la blogger salentina originaria di Borgagne insignita del riconoscimento di Commendatore della Repubblica, sabato 13 aprile presenterà presso il Lab Creation di Mesagne il suo libro dal titolo “Sulle orme della sclerosi multipla. La Rinascita” (Graus Editore). Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Matarrelli e dell’europarlamentare Chiara Gemma, sarà Mariella Vinci, terapista della riabilitazione da anni impegnata in ambito sociale, a dialogare con l’autrice. Affetta da sclerosi multipla, Maria è presidente dell’associazione “Sunrise Onlus” e per il suo impegno quotidiano ha ricevuto 90 riconoscimenti tra i quali brilla il titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra i percorsi socio-assistenziali promossi dall’organizzazione che presiede, l’autrice ha ideato il progetto “Il mare di tutti”, fisioterapia a mare per persone con sclerosi multipla e patologie neurologiche. Come ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella commentando i suoi libri, l’encomiabile operato di Maria De Giovanni “è prezioso perché richiama tutti noi alla riflessione e all’attenzione solidale verso il prossimo”. L’incontro, patrocinato dalla città di Mesagne, sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine facebook di Lab Creatione delle testate online “Il Gazzettino di Brindisi” e “Qui Mesagne”. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti gli interessati.