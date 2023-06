Sulle tracce dei Messapi nell'antica Valesio: visita guidata e rievocazione storica

TORCHIAROLO: Un’iniziativa per rivivere in parte la vita quotidiana degli abitanti di Valesio, i Messapi, tra antichi mestieri, riti, armi e guerrieri che difendevano la città. Attraverso i rievocatori storici in abiti ed accessori riferiti all'epoca e fedelmente ricostruiti, i visitatori saranno accompagnati indietro nel tempo, nel IV sec. a. C. Il percorso si articolerà tra le imponenti mura messapiche ancora visibili dell'antica citta in territorio di " Valisu", la bellissima "Pagghiara" e gli scavi che negli anni '80 hanno portato alla luce una piccola parte della città di epoca romana.

Il visitatore , attraverso ricostruzioni da fonti museali , iconografiche, scritti o reperti potrà quasi " toccare con mano" quelli che erano i principali aspetti della vita delle genti di Valesio, la Baletium indicata da Strabone o la Balethas secondo alcune versioni e ipotesi.

L'evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Torchiarolo e del Gal terra dei Messapi.

Insieme ai rievocatori storici di Gruppo Archeo Brindisi ci saranno le guide turistiche abilitate della regione Puglia: Danny Vitale (Gruppo Archeo Brindisi), Pietro Carrieri, Carlo Marzano.

L'attività sarà gratuita previa prenotazione SOLO VIA WHATSAPP al numero 350 10 33 751

Indicazioni stradali:

Da TORCHIAROLO: raggiungere la "Strada rurale della Betta" e svoltare seguendo l'indicazione "VALESIO" (unica entrata abilitata dal lato Nord!), oppure: Superstrada BR - LE direzione Brindisi uscita "San Pietro Vernotico - Campo di Mare - Torre San Gennaro" ( si può procedere verso destra o verso sinistra e seguendo poi le indicazioni "VALESIO" meglio se con navigatore).

Da SAN PIETRO VERNOTICO: imboccare da "Circonvallazione lato Est", la "Strada rurale della Betta", subito dopo il ponte cavalcavia della superstrada BR - LE, svoltare a destra come da indicazioni stradali per "VALESIO" o seguire il navigatore.

Da LECCE SUPERSTRADA: Uscita "Torchiarolo - San Pietro Vernotico - Valesio" e seguire le indicazioni per "VALESIO" verso ingresso Nord da "Strada rurale della Betta" oppure: Uscita "San Pietro Vernotico - Campo di Mare - Torre San Gennaro" ( si può procedere verso destra o verso sinistra e seguendo poi le indicazioni "VALESIO" meglio se con navigatore)

Da BRINDISI SUPERSTRADA: Uscita "San Pietro Vernotico - Campo di Mare - Torre San Gennaro" (si può procedere verso sinistra o verso destra e seguendo poi le indicazioni "VALESIO" meglio se con navigatore)

POSIZIONE GPS

https://maps.app.goo.gl/RzokSuRnVmmZYZEq7