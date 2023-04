“Super Mario Bros” e “Scordato”, weekend per grandi e piccini a Palazzo Roma

7 euro (6 euro per bambini fino a 9 anni e over 65). Ticket disponibili presso la reception di Palazzo Roma - T. 0831 177 10 87 - durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma.

OSTUNI - Il weekend in sala si fa ricco: da venerdì 21 a martedì 25 a Palazzo Roma si proietta alle ore 16:00 e alle 18:00 Super Mario Bros, alle ore 20:00 Scordato.

Nel pomeriggio, alle 16 e alle 18, Super Mario e suo fratello Luigi tornano con le loro avventure da grande schermo.

I fratelli più famosi dei video games si sono da poco messi in proprio lasciando un'altra impresa e hanno lanciato il loro business con uno spot Tv davvero cringe, ma che piace molto alla mamma. Quando Brooklyn si allaga per un guasto i due si avventurano nella rete fognaria e... vengono risucchiati da un tubo fino a un regno magico. Nel tragitto sono divisi e mentre Luigi finisce in un tenebroso luogo dominato da tartarughe guerriere e scheletri, Mario arriva invece in un regno magico popolato di adorabili funghetti, con una principessa umana dal misterioso passato. Il regno però è in pericolo: il terribile Bowser vuole a tutti i costi sposare la principessa e se lei rifiuterà metterà il suo regno a ferro e fuoco.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eyOP-gA4tIo

Alle ore 20:00 la sala lascia posto agli adulti con “Scordato”, l’ultimo film di Rocco Papaleo che deve il debutto cinematografico della cantante Giorgia.

Orlando accorda pianoforti. Un giorno incontra Olga, fisioterapista appassionata di canto che gli chiede di vedere una sua foto da giovane per poter risolvere la sua contrattura "emotiva". Il risultato sarà un viaggio nel passato, carico di ferite e rapporti rimasti sospesi

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xbUHsiqnlW4

