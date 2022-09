“Tabacchi lavorati esteri” il docufilm sul contrabbando brindisino

Prezzo non disponibile

BRINDISI - Il film Tabacchi Lavorati Esteri arriva al cinema. Il documentario, diretto da Benito Ravone e prodotto da Passo Uno, sarà in sala nei giorni 11-12-13 ottobre 2022 (spettacoli 18:30/21:00) presso il cinema Andromeda. Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto alla sua prima al Lecce Film Fest nel giugno 2022,il docufilm arriva nelle sale. Un'occasione unica da godere sul grande schermo per ripercorrere gli eventi, le circostanze, i meccanismi contorti e malavitosi della criminalità organizzata brindisina.

Un racconto che parte da lontano, dalla nascita del contrabbando alle ingerenze della Sacra Corona Unita per arrivare fino alla cosiddetta "Operazione Primavera". Testimonianze inedite, fatti di sangue, immagini esclusive di uno dei periodi (1970-2000) più controversi della cronaca pugliese.

Trama: Tabacchi Lavorati Esteri (76 min) racconta 30 anni di storie di contrabbando e criminalità in terra brindisina. Nei primi anni 70’ apre il “Guatemala”, un bar collocato in un quartiere periferico della città di Brindisi. Nello stesso periodo la famiglia Contestabile fonda la prima squadra contrabbandiera. Tra il fondatore del contrabbando, Damiano Contestabile e il proprietario del “Guatemala” Benito Ravone, c’è sempre stata stima e rispetto reciproco, per questo il Bar Guatemala diviene il quartier generale dei contrabbandieri. Nel corso degli anni, il bar vive a pieno il fenomeno del contrabbando di sigarette cosiddetto “pulito”...ne seguirà, da lì a poco, quello più sanguinario. Con il contributo di Apulia Film Commission e Regione Puglia.