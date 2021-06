“Tango…ritmo poetico” con il quintetto strumentale e vocale

BRINDISI - Prosegue a Brindisi, nel monumentale Chiostro San Paolo Eremita, la XXXVI rassegna concertistica "BrindisiClassica", che giovedì primo luglio (ore 20.30) propone un coinvolgente spettacolo di musica e poesia incentrato sul tango in chiave classica, jazzistica e moderna.

Sul podio, l’ensemble Projectango, un quintetto strumentale e vocale con Giovanni Battista Iacovone al sassofono e clarinetto, Pasquale Gadaleta al contrabbasso, Luca Lorusso alle percussioni, Alessandro Amato al pianoforte e diamonica e Benedetta Lusito cantante e voce recitante.

Il concerto, dal titolo "Tango... ritmo poetico" si propone mettere in risalto le peculiarità stilistiche dei brani in programma, offrendo uno scenario musicale aperto a repertori affini e più evoluti rispetto al tango ma strettamente connesso allo stile argentino.

In scaletta: La Poesia di Javier Girotto, Volver di Gardel, Years of solitudine, Violentango, Libertango e Balada para un loco di Piazzolla, Mare Nostrum di Lundgren, Last tango in Paris di Barbieri/Amato e The Postman Suite di Bacalov. Molti dei brani in programma saranno eseguiti congiuntamente alla recitazione di versi di Dante, Merini, Borges, Neruda a cura della singer, actress, dancer Benedetta Lusito, che canterà Volver e Balada para un loco.

L'ensemble Projectango ha all’attivo numerose esibizioni, molto apprezzate dal pubblico e dalla critica specializzata ed è composto di musicisti con rilevanti esperienze maturate in diversi ambiti musicali, dal classico al jazz, che consentono di offrire un prodotto musicale ricco di sfaccettature particolari e di ricerca timbrica.

https://www.youtube.com/watch?v=NVH9Mrz4svk

Info: www.associazioneninirota.it – tel. 3389097290 / 3288440033

Biglietti d'ingresso: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00