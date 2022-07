Teatro sotto le stelle: spettacolo a mezzanotte a Santa Maria di Agnano

Biglietto unico non numerato Papagheno Paghena non numerato: euro 10 Biglietto unico non numerato EdipoStanco: euro 6

OSTUNI - Entra nel vivo la programmazione della quinta edizione di Teatro Madre Festival: il pubblico affezionato potrà scegliere tra due diversi spettacoli in programma nella serata di mercoledì 27 luglio o decidere di trascorrere un’intera lunga nottata di teatro sotto il cielo stellato del Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano di Ostuni.

In programma, infatti, mercoledì 27 luglio, lo spettacolo Papagheno Papaghena del Trio Trioche (h. 21), e alle ore 23.55, in un piccolo teatro all’aperto allestito per la Mezzanotte al Parco, l’EdipoStanco con Marco Grossi.

La lunga notte al parco inizia alle ore 21 con Papagheno Papaghena, il nuovo spettacolo della Compagnia Trioche che, dopo il successo raccolto negli anni, ha voluto proporre un particolare lavoro clown musicale. Il titolo dello spettacolo si rifà alla celebre aria dell’opera Il flauto magico di Mozart. Mozart compose quest’opera colorata due mesi prima della sua morte, mai un testamento spirituale fu più gioioso.

Ma chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli ad imitarlo o lui ha preso ispirazione dalle loro sonorità? In questo continuo capovolgimento di prospettiva, come Il flauto magico propone nella sua trama, abbiamo preso in prestito i diversi registri musicali per reinterpretarli. I Trioche propongono le arie de Il flauto magico giocando con la lirica, il bel canto, il pop e la nobile arte comica. Le risate si mescolano agli applausi per una compagnia straordinariamente ‘europea’.

Alle 23.55, sarà la volta del primo appuntamento di Mezzanotte al Parco, la grande novità di questa edizione di Teatro Madre: un nuovo piccolo anfiteatro per 100 persone, costruito con balle di paglia, per consentire agli spettatori di ‘restare’ più a lungo sotto le stelle nella silenziosa meraviglia del Parco di Santa Maria d’Agnano. Ad inaugurare questo festival nel festival, l’EdipoStanco di Marco Grossi. Un nunzio plebeo, antenato dello zanni, irrompe sulla scena per raccontarci le tragiche vicende accadute nella reggia di Tebe. Una maschera che conserva una forza ‘superumana’ in grado di stupire gli spettatori e non si ferma alla tradizione della commedia dell'arte, ma prova a tornare al tempo in cui essa era la personificazione di un demone che, eruttato dalla terra, correva senza posa lasciando che foglie, rami, fiori, terra, fango si attaccassero al suo corpo.

Servizio babysitting gratuito previa prenotazione al +39 389 265 6069.

A partire dalle ore 19.30 bambini e adulti potranno usufruire delle visite guidate gratuite curate da Pamela Viaggi alla Grotta in cui è stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni e altre due sepolture preistoriche. Dj Set a cura di Giovanni Calella a partire dalle ore 20. Area food & beverage a cura di Raparossa Cucina Naturale.

Gli appuntamenti del resto della settimana di Teatro Madre: venerdì 29 luglio, la programmazione di teatro adulti prosegue ospitando “Napucalisse” di Mimmo Borrelli, tra i più straordinari drammaturghi e poeti del teatro italiano e napoletano contemporaneo, vincitore di due Premi Ubu e, nell’ultima stagione, tra i protagonisti di Gomorra. Alle ore 23.55 secondo appuntamento di Mezzanotte al Parco con il concerto “Il Canto Nudo” di Nicola Lotto, eclettico cantautore padovano le cui radici affondano nella musica folk e nel cantautorato italiano.

Sabato 30 luglio ritorna il teatro per le famiglie con “Papero Alfredo”, un esilarante spettacolo di burattini con Simone Guerro, guidato alla regia da Daria Paoletta, nelle vesti del burattinaio Bruce alle prese con il suo nuovo burattino Alfredo, un papero Youtuber!

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it

Botteghino e info utili

Biglietto unico non numerato Papagheno Paghena non numerato: euro 10

Biglietto unico non numerato EdipoStanco: euro 6

È possibile partecipare a uno dei due spettacoli in programma.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it.