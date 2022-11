«Tempeste». Per riflettere sul tema della guerra e l’importanza della pace

FASANO – Dopo il primo appuntamento di lunedì 28, proseguono gli appuntamenti di “Tempeste”, letture e storie per bambini, teatro per adulti. Per riflettere sul tema della guerra e l’importanza della pace. Mercoledì 30 novembre (e non il 29 come inizialmente previsto) andrà in scena «Pia e Damasco», spettacolo teatrale a cura de «Il teatro di Emergency» (ore 20.30, teatro Sociale, ingresso libero).

Sullo sfondo della pineta toscana di Tombolo, il racconto di una storia d’amore tra Pia e Damasco, si trasforma in una lucida riflessione sulle conseguenze che accompagnano le guerre di ogni epoca. Lo spettacolo, prodotto da Emergency Ong Onlus è interpretato da Matteo Palazzo e Silvia Napoletano, per la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui. «Tempeste», giunto alla quarta edizione prevede un mese di eventi culturali, musicali, teatrali per educare alla pace e alla convivialità delle differenze: 12 appuntamenti tra immagini, suoni e racconti dal Mediterraneo. Partner del progetto, cofinanziato dal Comune, sono il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, organizzatore della celebre Marcia della Pace Perugia-Assisi, Emergency, Terra! Onlus, la cooperativa Radici Future Produzioni di Bari, la casa editrice La Meridiana, le sezioni fasanesi del Centro italiano femminile, della Croce Rossa italiana e dell’Age, l’associazione Le Nove Muse e l’associazione Amici di Tonio Leone.