Tennis serie B1: Brindisi capolista, attesa per i playoff

BRINDISI – Grandi risultati prima dei playoff del prossimo 2 e 9 luglio. Vittoria primato a punteggio pieno per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 18 giugno), nella settima e ultima giornata della fase a gironi del Campionato Nazionale a Squadre di Serie B1 Maschile, si sono imposti per 6 a 0 sui padroni di casa del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una netta vittoria per i biancazzurri che, in trasferta, chiudono la regular season a quota 13 punti in classifica validi per il primo posto del girone in vista della fase playoff, con il pass di accesso staccato con una giornata di anticipo dalla formazione capitanata da Vito Tarlo.

Nei singolari: Marek Jaloviec (Brindisi, classifica 2.3) ha battuto Roberto Pepe (San Giorgio del Sannio, classifica 2.8) 6-0/6-1; Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) ha battuto Mattia Paolo Pagano (San Giorgio del Sannio, classifica 3.1) 6-2/6-0; Matteo De Vincentis (Brindisi, classifica 2.3) ha battuto Daniele Pepe (San Giorgio del Sannio, classifica 2.5) 6-2/6-1; Jacopo Tarlo (Brindisi, classifica 2.7) ha battuto Luigi Di Biase (San Giorgio del Sannio, classifica 3.2) 6-1/6-1.

Nei doppi: Tarlo/Desolda (Brindisi, classifica 2.7 e 2.8) hanno battuto Mangino/Nardone (San Giorgio del Sannio, classifica 4.1 e 3.5) 6-4/6-0; Tarlo V./Massari (Brindisi, classifica 3.3 e 2.6) hanno battuto Pagano/Palatella (San Giorgio del Sannio, classifica 3.1 e 3.4) 6-3/6-4.

«Dire che siamo felici è dire poco: portiamo a casa una bellissima vittoria a punteggio pieno che, anche sulla base dei risultati conseguiti delle altre squadre del girone, vale il primo posto in classifica – ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del CT Brindisi -. Pensavamo di chiudere la regular season al secondo o al terzo posto e invece siamo la squadra capolista. Pronuncio questa parole e non ci credo, è una sorta di ‘miracolo del tennis’. Oggi abbiamo disputato una gara perfetta, i ragazzi hanno espresso un tennis di altissimo livello mettendo il fiocco su un girone non facile, che abbiamo giocato con carattere, determinazione, dimostrando reale attaccamento alla maglia. Sono orgoglioso. Adesso ci godiamo questo momento e da domani testa ai playoff».

I biancazzurri torneranno in campo domenica 2 e 9 luglio quando, secondo un tabellone ancora da definire, disputeranno la gara di andata (in trasferta) e di ritorno (in casa) playoff.