“The Andre” in piazza Commestibili per la giornata del rifugiato

MESAGNE - Per la ricorrenza annuale della “Giornata mondiale del rifugiato” domani lo spettacolo “The Andre”. Dopo il convegno dello scorso 26 luglio sul tema "Immigrazione, lavoro e integrazione" - al quale hanno partecipato il sindaco Antonio Matarrelli, l'assessore ai servizi sociali Anna Maria Scalera, il commissario del locale commissariato di Stato, Giuseppe Massaro, la dottoressa Anna Cordella e il dott. Andrea Martena – continuano gli appuntamenti organizzati dalla cooperativa sociale “Rinascita”, col patrocinio del Comune di Mesagne, per celebrare la ricorrenza annuale della "Giornata mondiale del rifugiato". Sabato 31 luglio, alle ore 21.30 in Piazza Commestibili a Mesagne si terrà lo spettacolo musicale live "The Andre. Evoluzione tour”. Introduce e presenta Andrea Baccassino. (Ingresso gratuito nel rispetto delle misure anti-Covid)