Torna a San Pietro la tradizionale esposizione della Quaremma

SAN PIETRO VERNOTICO - Prima edizione de “La Quaremma Santupithrara”, un evento promosso e organizzato dall’associazione “Dialetto Salentino”. La Quaremma è un’usanza tipica del Salento ormai in disuso ed è rappresentata dal fantoccio di una vecchietta trasandata e vestita a lutto, che viene solitamente esposta dall’alto delle abitazioni o legata ad un filo e sospesa in aria. “La Quaremma – spiega Pierluigi Covelli, presidente dell’associazione – è vestita di nero perché a lutto per la morte del marito, il Carnevale (“Lu Carniale”), che nei suoi ultimi giorni di vita si è dato ad una vita dissoluta sperperando tutti i suoi beni e lasciando la povera moglie nella totale miseria”. Da qui il motivo per cui, nella vecchia tradizione, accanto al pupazzo si appendevano anche altri oggetti: una bottiglietta di olio (a rappresentare l’olio usato per le lampade in modo da poter continuare di notte il proprio lavoro), una di aceto (simbolo della ristrettezza economica in cui vive) e 7 taralli o fichi secchi (a rappresentare la povertà del cibo a disposizione).

La Quaremma rimane appesa per tutto il periodo quaresimale a rappresentare penitenza, sacrificio e digiuno, secondo le tradizioni quaresimali. Da parte nostra abbiamo inteso riprendere questa tradizione del nostro territorio soprattutto a beneficio dei giovanissimi per tramandare la conoscenza di tradizioni e costumi salentini ma anche per ridare “memoria” agli anziani”.

Dialetto Sampietrano ha invitato la popolazione – privati, commercianti, associazioni – a preparare ed esporre le proprie Quaremme, che saranno portate in piazza del Popolo domenica 16 aprile ed esposte al giudizio di una commissione che premierà le Quaremme più rappresentative della tradizione. La premiazione sarà concomitante con la tradizionale Asta della Bandiera. Dopo un primo invito divulgato attraverso i social, sono già tanti i partecipanti che, con entusiasmo, rinnovano la tradizione popolare.