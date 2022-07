Torna “Attacchi d’epoca” un tuffo nel passato nella Città Bianca

OSTUNI – La storia si ripete tra le vie del centro storico di Ostuni. Appuntamento domenica 17 luglio dalle 18.30 per le strade di Ostuni. Premiazione alle 20 su Viale Oronzo Quaranta.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Cavalcata di Sant’Oronzo in collaborazione con il Comune di Ostuni. Durante l’evento le strade della Città Bianca si popoleranno di storia, prenderanno parte alla sfilata, decine di attacchi d’epoca, trainati esemplari di cavalli di razze differenti, ricordando luoghi e tempi passati. Un’organizzazione che ha lavorato in maniera incessante in queste settimane, per preparare ogni aspetto di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ostunese.

Impegno da parte dei componenti dell’associazione riconosciuto pubblicamente dal presidente della “Cavalcata di Sant’ Oronzo” Agostino Buongiorno. Tra gli ospiti dell’evento anche Dino Ciccarese e Michele Santoro, socio onorario in rappresentanza della federazione “Sport Equestri”. Oltre 20 i partecipanti tra carrozze, calessi e traini, con partenza dal Foro Boario alle 18:30 poi con il passaggio tra le vie del centro storico e l’arrivo in Viale Oronzo Quaranta dove ci sarà la presentazione tecnica dei singoli attacchi e consegna degli attestati. Particolarmente rilevante sarà l’eterogeneità degli attacchi che sfileranno per le vie Ostuni, ognuno diverso per tipologia e funzione.

Lo spettatore avrà la possibilità di scoprire gli antenati delle attuali “automobili” e “mezzi da lavoro”, curati nei minimi dettagli. Un evento che rientra nell’ambito della diffusione della cultura equestre con un importante spaccato della nostra storia, che l’associazione Cavalcata di Sant’Oronzo, continua ad organizzare con tanta passione e ricerca.