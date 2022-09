Torna il Ceglie Food Festival dedicato alla biodiversità

Prezzo non disponibile

Dal 02/09/2022 al 04/09/2022

CEGLIE MESSAPICA - Tutto pronto per il ritorno! Il Ceglie Food Festival torna a Ceglie Messapica, un marchio di fabbrica che rende unico il primo weekend di settembre. Nella capitale della gastronomia pugliese è tutto pronto per l’avvio delle attività dedicate al buon cibo, edizione post pandemica dedicata alla biodiversità e al gusto, il tutto in chiave mediterranea.

Si parte il 2 settembre 2022 con le novità assolute, nel chiostro della Med Cooking School è stato allestito il “Blooming Social Garden”, nel quale si svolgeranno durante la tre giorni laboratori per bambini a cura dell’associazione “FRAILA ETS” e i talk show con i protagonisti del che si esibiranno successivamente sul palco centrale di Piazza Plebiscito. A condurre le tre serate sul palco centrale ci sarà come sempre un amico del Food Festival, Federico Quaranta, che guiderà il pubblico alla scoperta dei piatti che saranno presentati e realizzati dal vivo in piazza.

L’evento è organizzato dalla New Music Promotion con il supporto del Comune di Ceglie Messapica. Come ogni Food Festival che si rispetti, anche quest’anno ci saranno degli spazi della città allestiti con il classico mercatino dei prodotti tipici e lo street food, tra le location Piazza Sant’Antonio, Corso Garibaldi, Via Muri, Largo Monterrone – Belvedere e Piazza Plebiscito.

Il 3 settembre alle ore 20.00 si svolgerà il talk show “Il carrubo nella dieta mediterranea: biodiversità e gusto” ospiti della chiacchierata condotta da Flavio Cellie, la prof.ssa Maria Lisa Clodoveo del dipartimento interdisciplinare di medicina dell’Università di Bari, il prof. Francesco Nigro dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), la dott.ssa Daniela Impedovo biologa nutrizionista e Carmela Riccardi architetta - contadina e imprenditrice dell’azienda Olère, che vede tra le produzioni i prodotti al carrubo. Dopo il talk show il gruppo di esperti si sposterà in Piazza Plebiscito per un cooking show.

Ecco il programma del palco centrale allestito in Piazza Plebiscito conduce Federico Quaranta – Inizio ore 21.00

Domanica 4 settembre

Yeast - Human Biodiversity

XFood - Giovanni Ingletti e la brigata di XFood

ore 20:00 - Area street food

Street Circus - Mabò band in On the road

ore 20:00 - Belvedere Monterrone

Street Circus - IlAria in Fashionissima Me

ore 22:00 - Belvedere Monterrone

Street Circus - Il Grande Lebuski in BikeMan

ore 23:30 - Piazza Plebiscito

Street Circus - Tuppi in DJ set