Torna la rassegna "33art music week": una settimana ricca di note

BRINDISI - La musica svolge un ruolo fondamentale per la crescita della persona. È strumento di integrazione e linguaggio universale che unisce. Con questi presupposti torna la rassegna 33art music week, in programma quest’anno dal 27 al 29 aprile, presso l’ex Convento Santa Chiara di Brindisi. Una serie di appuntamenti all’insegna della musica in cui i protagonisti saranno gli strumenti musicali e gli allievi della scuola di musica 33art.

Quest'ultima ha avviato con successo, da alcuni anni, un importante opera di divulgazione culturale e musicale, firmando una convenzione didattica con il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, e divenendo sede accreditata per gli esami di Certificazione Internazionale del Trinity College di London per la musica, nella quale sono svolti gli innovativi esami di certificazione internazionale del Trinity College, ente certificatore britannico, attivo dal 1877, che opera in oltre 60 Paesi al mondo.

Come ha dichiarato Salvatore Lana delli Santi, direttore della scuola, “La pratica musicale contribuisce alla crescita equilibrata della persona e, attraverso una più armoniosa utilizzazione delle varie capacità della mente umana, promuove l’integrazione fra diverse componenti: quella logica, quella percettivo-motoria e quella affettivo-sociale. In questa settimana i nostri allievi avranno l'occasione di testimoniare l'importanza delle attività musicali che hanno realizzato nel corso dell'intero anno accademico e saranno valorizzate le numerose esperienze artistiche svolte”.

La scuola di musica 33art, offre corsi, organizzati in diversi livelli, di: percussioni, batteria, pianoforte, chitarra, basso, canto, violino, viola, violoncello, tromba, trombone, corno, sassofono, clarinetto, flauto, oboe, fagotto e composizione. I percorsi formativi prevedono lezioni di esecuzione e interpretazione, teoria, ritmica e percezione musicale e musica d’insieme.

Il 33art Music Week 2023 si terrà quest’anno nella prestigiosa cornice dell’ex Convento di Santa Chiara, edificio tardo cinquecentesco ubicato nel cuore del centro storico brindisino, a pochi passi dalla centrale piazza Duomo, nella stretta viuzza che scende fino al lungomare costeggiando il particolare portico dei De Cateniano. La struttura, un tempo sede delle clarisse cappuccine e recentemente sottoposta a restauro, è oggi destinata a ospitare eventi e manifestazioni culturali ed in particolare musicali. La rassegna prevederà tre differenti appuntamenti: giovedì 27 aprile, sarà dedicato alla chitarra classica ed elettrica, al basso e al canto, venerdì 28 aprile, sarà dedicato al pianoforte, e sabato 29 aprile, al violino ed alla batteria.

Non resta pertanto che partecipare al 33art music week 2022, al 27 al 29 Aprile, alle ore 19.00, presso l’ex Convento Santa Chiara di Brindisi. Per ulteriori informazioni è possibili visionare l'apposito sito.