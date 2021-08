Torna "Una Valle di libri", la manifestazione letteraria della Valle d'Itria

CEGLIE MESSAPICA - Per il secondo anno consecutivo torna a Ceglie Messapica “Una valle di Libri” la manifestazione letteraria prodotta, nel cuore della Valle d’Itria, dalla New Music Promotion di Vincenzo Gianfreda e Daria Santoro e dalla testata giornalistica Glocalmedia.info con il contributo del Comune di Ceglie Messapica assessorato alla cultura. Anche quest’anno il festival è diretto da Flavio Cellie e andrà in scena a in largo Ognissanti nel cuore del centro storico della città messapica dal 31 agosto al 4 settembre 2021.

Il format dell’evento punta a creare, durante ogni appuntamento, un dibattito sui temi più importanti di attualità a livello nazionale, riportandoli, il più delle volte, nella dimensione locale. L’autore ospite si confronta sul palco con un unico interlocutore e interagisce allo stesso tempo con il pubblico presente nella location o collegato, attraverso i canali social dell’evento, può intervenire ponendo domande direttamente all’ospite. Lo stile utilizzato nella produzione dell’evento è quello dei salotti televisivi: un talk-show della durata di un’ora che parte dal tema principale del libro, oggetto di presentazione, e si espande sull’attualità e sui temi che riguardano la quotidianità.

Si parte il 31 agosto alle 20.30 con la presentazione del libro “Eroe in camice bianco” scritto da Valentina De Nicolò e da Ignazio Iacone (Intermedia Edizioni), nel talk si parlerà di pandemia grazie al supporto del professor Pierluigi Lopalco, la serata sarà presentata da Flavio Cellie. Alle 21.30 sul palco di Una Valle di Libri arriverà Walter Nudo all’esordio come scrittore con il libro “La Vita accade per te” (Roi edizioni), dialoga con l’autore Anna Saponaro.

Il primo settembre si parte alle 20.30 con Lucilla Agosti che presenta il suo primo romanzo “Se esplodi fallo piano” (ed. Mondadori), dialoga con l’autrice la professoressa Nuccia Lentini. Alle 20.30 spazio all’attualità economica con il professor Carlo Cottarelli che presenta il suo nuovo libro “All’infermo e ritorno – per la nostra rinascita sociale ed economica” (ed. Feltrinelli), dialoga con l’autore il giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia Francesco Gioffredi.

Il 2 settembre alle 19.30 si aprono i talk dedicati agli autori pugliesi, ospite dell’appuntamento Salvo Fuggiano che presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “Fragile” (ed. Les Flaneurs), dialoga con l’autore la blogger letteraria Rosa Cioffi. Alle 20.30 arriva sul palco di largo Ognissanti Pinuccio con il libro “Annessi e Connessi” (ed. Mondadori), dialoga con l’autore il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro. Alle 21.30 avremo il piacere di ospitare Diego De Silva con il libro “Certi Bambini” (ed. Enaudi), dialoga con l’autore il professor Pierangelo Buongiorno.

Il 3 settembre alle 20.30, spazio alla strettissima attualità con il dottor Sandro Menichelli direttore dell’Ispettorato della Camera dei Deputati, con esperienze in missioni nazionali e internazionali di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, presenterà il suo libro “Galassia Islamica – le ragioni del terrore” (Intermedia Edizioni), dialoga con l’autore il giornalista ed editorialista del Corriere del Mezzogiorno Michele Cozzi.

La rassegna si concluderà sabato 4 settembre 2021, alle 20.30 Alessandra Macchitella giovanissima scrittirice pugliese che presenterà la sua “Lista” (ed. Les Flaneurs), dialogherà con l’autrice Fabrizio Monopoli. Alle 21.30 chiusura in chiave comica con Gene Gnocchi che presenterà il suo libro “Gusto Puffo” (ed. Solferino), a disquisire con l’autore il giornalista Antonio Celeste e il sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano.

“Abbiamo cercato di accontentare tutti i gusti – ha sottolineato il direttore artistico Flavio Cellie – nella seconda edizione daremo molto spazio all’attualità e faremo il punto sulla pandemia, sugli aspetti economici e sulla situazione politico-culturale afghana, il tutto condito dalla presenza di personaggi che faranno sicuramente sorridere ma anche pensare, ci auguriamo di tornare a casa ogni sera più ricchi di tante informazioni, vi aspettiamo a Ceglie Messapica”.

L'organizzazione rivolge un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor e a tutti i collaboratori che hanno lavorato e continueranno a farlo nei prossimi giorni per la realizzazione di questa cinque giorni di “Una valle di libri” 2021.