Toto Corde, presentazione della raccolta di poesie di Maria Grazia Palazzo

Indirizzo non disponibile

OSTUNI - Lunedì 5 luglio prossimo, alle ore19 al Parco archeologico di Agnano, Ostuni , si svolgerà la presentazione reading del libro di poesia Toto Corde - La Vita Felice 2020, di Maria Grazia Palazzo, una poeta che ha già calcato la scena ostunese, nella recente notte di San Giovanni, con incursioni artistiche nel centro storico della cittadina.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ostuni e dal Museo civico, è promossa dal MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) – gruppo di Ostuni e dal locale Presidio del Libro in collaborazione con l’Associazione culturale Città Viva e, non da ultima, la Casa de la Poèsie El Cactus, e sarà un’ottima occasione per ascoltare una voce originale della poesia contemporanea italiana.

L’autrice nata a Martina Franca nel 1968 e residente a Monopoli (Ba) avvocata e insegnante, ha precedentemente pubblicato in poesia: Azimuth (LietoColle 2012), In punta di Piedi (Terra d’ulivi 2017), Andromeda (iQdB 2018). Il 5 luglio interpreterà alcuni testi scelti da Toto Corde, in dialogo sulla poesia con Adele Nacci, socia fondatrice della Casa de la Poèsie El Cactus.

“È il titolo che guida il lettore verso lo stupore e lo spostamento simultaneo tra la dimensione sensoriale e l’esperienza tattile che ogni essere umano fa con il reale. Nella locuzione Toto corde è inclusa la consapevolezza di una interdipendenza tra realtà e immaginario: con tutto il cuore” afferma nella prefazione al libro Rita Pacilio.

Certi che il ripristinare le relazioni fisiche e sociali con la poesia e il dialogo su di essa non potrà che giovare al benessere delle nostre vite, vi invitiamo a partecipare, nello splendido scenario all’aperto del Parco Archeologico di Agnano (SS16 km 878,2) a due km da Ostuni, in direzione Fasano. L’evento è gratuito.

L’autrice si fermerà, prima e dopo l’evento, con chi desidera per il firmacopie.